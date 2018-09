Corso di lingua tedesca per principianti (livello a1) a Bovolone

Lunedì 01 ottobre 2018 alle ore 20,45 è in partenza a Palazzo Corte Salvi nella sede della Pro Loco di Bovolone, il Corso di tedesco per Principianti (livello A1) organizzato dalla Pro Loco di Bovolone in collaborazione con il Comitato per il Gemellaggio Bovolone Stadecken-Elsheim e con il patrocinio del Comune di Bovolone.



Destinatari del corso: tutti, trattandosi di un corso per principianti (livello A1)



Sede di svolgimento del corso: Palazzo Corte Salvi, in Piazza Costituzione 1 a Bovolone, sede della Pro Loco di Bovolone



Numero lezioni del corso: 12 lezioni



Orario delle lezioni del corso: 20,45 - 22,30



Frequenza delle lezioni del corso: lunedì e mercoledì



Date delle lezioni del corso: 01/10/2018, 03/10/2018, 08/10/2018, 10/10/2018, 15/10/2018, 17/10/2018, 22/10/2018, 24/10/2018, 29/10/2018, 05/11/2018, 07/11/2018, 12/11/2018;



Costo di partecipazione al corso: euro 60,00 a persona comprensivi del materiale didattico e della tessera assicurativa



Termine per le iscrizioni al corso: giovedì 27 settembre 2018



Per informazioni e/o iscrizioni contattate direttamente il sig. Claudio Negri della Pro Loco di Bovolone telefonando al numero 331-6017515 oppure scrivete alla e-mail della Pro Loco di Bovolone: prolocobovolone@libero.it



Il corso verrà avviato solo al raggiungimento di una quota minima di partecipanti