Corso gratuito di formazione al volontariato per giovani dai 15 ai 25 anni

Sei interessato al mondo del volontariato ma non sai dove andare? Vuoi conoscere altri giovani e imparare a lavorare in squadra? Vorresti partecipare attivamente alla vita della tua città, offrendo il tuo aiuto dove è necessario? L’organizzazione di Volontariato Nuova Acropoli Verona ha quello che fa per te!

Sabato 12 Ottobre alle ore 15.30 nella sede dell’associazione in via Merano 17, partecipa alla presentazione del nostro XXIX Corso di Formazione al Volontariato! Il corso, gratuito per giovani dai 15 ai 25 anni, è rivolto a tutti coloro che vogliono fare la propria parte per la propria città.

Il volontariato di Nuova Acropoli nasce da un’azione generosa e volontaria e dà ad ognuno la possibilità di coltivare valori come la solidarietà, la disponibilità e la responsabilità, vivendo da protagonisti il proprio impegno per la società.



Il corso prevede 10 incontri teorico-pratici a cadenza settimanale dove verranno affrontate le seguenti tematiche:

Etica del Volontariato - Prepararsi alle emergenze: rischio sismico e idrogeologico

Orienteering e topografia - Primo Soccorso

Normative, attrezzature e sicurezza

Iniziative per bambini ed anziani

Salvaguardia dell'ambiente e cura di un'area verde

Accanto alle lezioni in aula potrete mettervi alla prova nelle esercitazioni e nelle attività pratiche. Le uscite daranno l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni, valorizzando anche il lavoro di squadra e la capacità di mettersi in gioco, per se stessi e per gli altri.

Informazioni e contatti

Per le iscrizioni al corso e per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 oppure al numero 045 2020804.

È possibile inoltre contattare tramite sms e Whatsapp al numero 3807689599. Maggiori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it o contattandoci tramite mail a verona@nuovaacropoli.it.