Corso gestione emorragie "Stop the bleed day"

Sabato 31/03 dalle ore 09.30 alle 12.00 in occasione dello Stop The Bleed Day è organizzato presso la Caserma Centro di Mob.ne del Corpo Militare Volontario CRI di Via Giolfino 21, Verona, un corso di Bleeding Control - Gestione Emorragie aperto al pubblico, forze dell'ordine e civili.

Con la diffusione del corso Bleeding Control - Controllo Emorragie il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana intende supportare e divulgare i principi della campagna “STOP THE BLEED” nata negli U.S.A da una iniziativa del Governo Federale in collaborazione con il Collegio dei Chirurghi Americani ( American College of Surgeons), per fornire agli astanti gli strumenti e le conoscenze per fermare emorragie pericolose per la vita.

Il corso è stato sviluppato negli U.S.A. su richiesta dei Dipartimenti di salute e sicurezza interna degli Stati Uniti d’America (U.S. Department of Homeland Security and Health and Human Services) per aumentare la collaborazione tra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i Servizi di Emergenza Urgenza Medica nel rispondere agli eventi di sparatorie di massa, ordigni esplosivi improvvisati e maxi emergenze.



Le iscrizioni si raccolgono attraverso il link.