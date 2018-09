Corso fumetto e manga a Verona con Cyrano Comics

Fare fumetto significa raccontare per immagini e immaginare racconti ma significa anche padroneggiare una ampia gamma di tecniche differenti. La 5^ Circoscrizione di Verona e l'associazione Cyrano Comics presentano un nuovo corso dedicato agli appassionati delle nuvole parlanti. I corsi si svolgeranno, come di consuetudine, in 12 lezioni di 2 ore ciascuna.

Si parlerà di storia del fumetto, realizzazione di personaggi convincenti, studio della prospettiva e dell'anatomia. Ci si soffermerà, ovviamente, anche su ideazione degli ambienti, stesura della china e sulla sceneggiatura, passando in rassegna aspetti singolari del fare fumetto, approfondendo la materia per chi ha già i rudimenti ma anche introducendola da un punto di vista originale a chi è a digiuno delle tecniche della nona arte, grazie all'esperienza degli artisti coinvolti.

Proprio per l'eccezionalità del corso e per garantire un insegnamento di alto livello, si è pensato di adottare la formula del numero chiuso di allievi per classe, al fine di dare a ciascun allievo la sicurezza di venire seguito da vicino passo dopo passo. Importante sarà, quindi, la preiscrizione, assolutamente gratuita e non vincolante, per definire il numero di classi del corso. La prima lezione è comunque da intendersi come gratuita.