Corso di fotografia ad Affi: la rinascita del bianco e nero

Si terrá l’8 Giugno la prima lezione del corso di fotografia tenuto dal fotografo ed insegnate di fotografia, Federico Rossi. Si tratta di un corso nato dai corsisti per i corsisti, poichè durante uno degli ultimi workshop organizzati da Rossi, i partecipanti hanno chiesto in gran numero al docente di organizzare un intero corso sulla fotografia in bianco e nero, così dopo mesi di studio e progettazione, ha preso finalmente forma ogni lezione.

Partendo dalla prima i corsisti avranno modo di apprendere attivamente e in maniera divertente, i segreti e l’arte della fotografia in bianco e nero, attraverso i grandi maestri che ne hanno fatto la storia, da Sebastião Salgado ad Albert Watson, da Gianni Berengo a Nino Migliori e molti altri ancora, per imparare tutto quello che c’e da sapere sul linguaggio del bianco e nero. L’intento di questa lezione sarà proprio di spronare ogni partecipante a far uscire fuori tutta la sua creatività confrontandosi con il docente e con i grandi autori. Alla prima lezione seguiranno due workshop in esterna con uscita fotografica, dove i corsisti potranno mettersi in gioco in prima persona seguiti e guidati passo a passo dal docente, che li spronerà a dare il meglio di loro e li guiderà a realizzare degli scatti originali e meravigliosi.

A conclusione del corso, si terrà in aula un workshop avanzato sulla post-produzione del bianco e nero, dove i partecipanti potranno scoprire le tecniche di post-produzione del bianco e nero in photoshop, e i segreti che si nascono dietro ad una stampa fotografica Fine-Art. Dalla prima all’ultima lezione il corso è stato studiato per essere coinvolgente e pratico, per questo motivo è a numero chiuso, potranno parteciparvi solamente 10 persone, così da poter seguire ciascuno con la massima attenzione e dedizione, è consigliato quindi contattare il docente quanto prima per assicurarsi uno dei pochi posti disponibili.

Le lezioni in aula si terrano dalle 20:30 alle 22:30 venerdì 8 e 29 Giugno, i workshop in esterna si terranno nei pomeriggi di domenica 17 e 24 Giugno.

Sono previste anche lezione private gratuite per i corsisti che vogliono iscriversi ma non possono partecipare ad una di queste date.

Il costo di iscrizione è di € 220,00, ma per tutti i lettori di VeronaSera è previsto uno sconto speciale di € 40,00 prenotando il corso attravero il codice presente alla fine di questo articolo.

L’iscrizione al corso comprende oltre alla partecipazione delle lezioni, una dispensa interattiva per ogni lezione, un servizio di tutor via Skype per tutta la durata del corso, un diploma rilasciato dal docente, due lezioni private facoltative.

Codice sconto lettori VeronaSera: CSVSWBEW-2018

Per info e prenotazione: corso@redsphoto.it - 345-851-3042

Gallery