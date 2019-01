Con Nuova Acropoli a Verona arriva il corso di filosofia attiva

Filosofia attiva? Sì, grazie. Nuova Acropoli propone un corso per vivere la filosofia in maniera pratica: le tradizioni del passato ci possono insegnare molto, per permetterci di vivere meglio, di affrontare la quotidianità con una maggiore consapevolezza di noi e del mondo che ci circonda.



L’associazione Nuova Acropoli Verona onlus organizza un corso di filosofia attiva; la presentazione, ad ingresso libero, si terrà lunedi 4 febbraio alle 20.30 e giovedì 7 febbraio alle 18.30 nella sede dell’Associazione, in Via Merano, 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) a Verona.



Il percorso si struttura in 12 incontri, una volta a settimana per circa due ore; queste sono alcune tra le tematiche affrontate:

- scoprire sé stessi grazie agli insegnamenti dell'India millenaria (trasmigrazione dell'anima, karma e dharma, tre tipi di azione), per toccare con mano un vero cambiamento di sé;

- la filosofia orientale con gli insegnamenti del Buddha, di Confucio, del Tibet e del misterioso antico Egitto.

- etica e morale, strumenti per ritrovare il proprio ruolo nella società grazie agli insegnamenti di Platone;

- lo stoicismo dell'antica Roma, attraverso Seneca, Epitteto e Marco Aurelio che hanno promosso lo sviluppo delle virtù come realizzazione dell'uomo;

- la visione ciclica della vita, come mutamento di prospettive;

- esercizi pratici di psicologia per conoscere e giocare con la nostra personalità.



Il corso è aperto a tutti, non sono richieste particolari conoscenze; verrà usato un linguaggio chiaro e semplice, per permettere una facile comprensione dei concetti.



Per le iscrizioni al corso e per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) – tel. 045 2020804.

È possibile, inoltre, contattarci tramite sms e whatsapp al numero 3807689599.

Maggiori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it o scrivendoci via mail a verona@nuovaacropoli.it