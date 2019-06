A San Martino Buon Albergo il corso "Facebook Advertising"

Vuoi raggiungere i tuoi potenziali clienti su Facebook ma non sai come creare una campagna? O forse hai già provato a fare pubblicità ma non hai ottenuto i risultati sperati? Il corso Facebook Advertising ti aiuterà ad apprendere le tecniche più efficaci per promuovere la tua attività attraverso il Social Network.



Durante il corso Facebook Advertising imparerai:

- Funzionamento delle campagne Facebook

- Advertising professionale: cos’è il Business Manager, come si imposta e come si usa

- Pannello di controllo per la Gestione Inserzioni

- Come si definisce il pubblico per una campagna

- Come si imposta una campagna e quali tipi di campagne puoi sfruttare

- Come fare retargeting e remarketing con il pixel di Facebook

- Come creare un pubblico personalizzato

- Come leggere i report delle campagne



A chi è rivolto il Corso Facebook Advertising:

- Impiegati che devono occuparsi della pagina Social della propria azienda

- Professionisti e piccoli imprenditori che desiderano promuovere la propria attività

- Privati che vogliono gestire la pubblicità per la propria Fan Page



In più per te:

- Rilascio di attestato di partecipazione

- Slide del corso

- Porta con te una persona gratuitamente