Corso di dizione lettura e comunicazione con didattica a distanza

Lunedì 8 giugno inizierà il Corso di dizione - lettura - speakeraggio - comunicazione con didattica a distanza online tenuto da Luca Violini, una delle più importanti voci nel panorama del doppiaggio nazionale. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire e approfondire la conoscenza e l’utilizzo della voce e del lavoro in voce a 360 gradi, sia come mezzo di espressione e crescita culturale propria, o rivolta ad un eventuale utilizzo lavorativo.

La comunicazione è il “terreno” sul quale tutti noi quotidianamente siamo chiamati a muoverci, e questo ci rende consapevoli di quanto sia fondamentale acquisire una maggior chiarezza e sicurezza su come svolgiamo la nostra di comunicazione. Questo corso nasce dalla consapevolezza che comunicare in maniera efficace, sia il modo più sereno e produttivo per vivere al meglio e con successo la propria vita sociale e professionale.

Consigliato soprattutto a imprenditori, avvocati, politici, giornalisti, professionisti in genere, insegnanti e a coloro che sono a contatto con il pubblico.

Il programma

Elementi di fonetica, dizione e pronuncia

Utilizzo del diaframma e tecnica della respirazione

- La voce: uno strumento straordinario

Scoperta e utilizzo appropriato dello strumento voce

Importanza della voce nella comunicazione efficace

Scoperta della lettura come arte della comunicazione

Lettura a prima vista e Lettura teatrale

Gli spot radiofonici e televisivi e i trailers

DURATA E CALENDARIO DELLE LEZIONI: 20 ore suddivise in 8 lezioni settimanali, con il seguente calendario (sempre di lunedì):

Giugno: 8 / 15 / 22 / 29

Luglio: 6 / 13 / 20 / 27

L'orario delle lezioni e' dalle 20.30 alle 23.

MODALITA': le lezioni si svolgeranno su piattaforma DAD Didattica a Distanza on line con accesso riservato agli iscritti al corso. Per la partecipazione il discente dovrà provvedere a propria cura e spese ad un Computer o Tablet collegato alla rete internet su banda larga e dotato di browser web, webcam, microfono e speakers audio (o anche cuffia/microfono). La piattaforma supporta anche smartphone ma si consiglia l'uso del telefono per le lezioni solo in caso di necessità o urgenza essendo le caratteristiche stesse dei telefoni (grandezza monitor, APP ecc) non perfettamente adatte alla didattica. Sono pienamente supportati i sistemi operativi Windows e Mac iOS (versioni recenti). Per sistemi a base Linux o altri occorre controllo preventivo di compatibilità

Informazioni, contatti e iscrizioni

Tel. 320.5623974

Mail: corsi@quellicheconlavoce.it

Per conoscere meglio l'artista: www.quellicheconlavoce.it