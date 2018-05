Corso di formazione "Le energy service company" a Verona

SEA Formazione organizza presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, il corso "Le Energy Service Company" della durata di 6 ore.



Il corso si propone di fornire una completa visione di tutti gli aspetti legati al mondo delle ESCo, partendo dalla normativa di settore fino ad arrivare ai servizi che tali società sono in grado di offrire nel settore industriale, residenziale ed alberghiero. I partecipanti avranno inoltre modo di comprendere il funzionamento di strumenti quali l’EPC - Energy Performance Contract e il Contratto Servizio Energia.



Il corso dà diritto all'acquisizione di 6 CFP per gli Architetti, ma la partecipazione è aperta alle aziende e a tutti i professionisti interessati.



Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata http://www.sea.aq.it/corso-energy-service-company.php o scrivere a formazione@sea.aq.it.