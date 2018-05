Corso di formazione "Le detrazioni fiscali e il conto termico" a Verona

SEA Formazione organizza presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, il corso "Le detrazioni fiscali e il conto termico" della durata di 8 ore. Il corso si propone di fornire una panoramica sulle principali detrazioni fiscali ottenibili in seguito alla realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia ed energetica, con un approfondimento sul meccanismo del Conto Termico.



Il corso dà diritto all'acquisizione di 8 CFP per gli Architetti, ma la partecipazione è aperta alle aziende e a tutti i professionisti interessati.



Per info e iscrizioni visitare la pagina dedicata http://www.sea.aq.it/corso-detrazioni-fiscali.php o scrivere a formazione@sea.aq.it