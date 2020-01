Marchio del Baldo propone un "Corso degustazione di vini abbinati ai cibi"

Parte martedì 4 febbraio 2020 il primo corso di degustazione vino e cibo promosso da Proloco di Caprino Veronese, con la collaborazione dell’Associazione Marchio del Baldo. “Imparare a gustare” è il format originale proposto per unire conoscenza dei vini ma anche moderazione nel consumo di alcolici.

Il corso prevede 4 incontri: il primo il 4 febbraio sarà dedicato alle bollicine, il 18 febbraio ai bianchi, il 24 febbraio ai rossi e infine il 3 marzo ai vini dolci. Sarà tenuto dal sommelier Andrea Gaspari che, oltre a spiegare come nasce un vino e come degustarlo, proporrà per ogni lezione la ricerca dell’abbinamento perfetto e…come trovarlo!

Le lezioni si svolgeranno presso il Ristorante La Groletta, Loc. Groletta, 1, 37010 Rivoli Veronese VR dalle ore 19.30 alle 21.30.

E’ previsto un massimo di 18 partecipanti per far sì che l’esperienza di apprendimento sia il più diretta possibile. Il costo è di 40 euro.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 1° Febbraio.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Tel. 3201530069

Mail: prolococaprino@gmail.com

Web: www.marchiodelbaldo.it