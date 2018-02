Corso di degustazione birra presso l’Osteria Fuori Porta a Verona

Bellissima Terra propone un corso per conoscere il mondo della birra, che si terrà presso l’Osteria Fuori Porta a Verona. Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono scoprire come nasce e si degusta una buona birra, quali sono i segreti e le tecniche che stanno alla base della creazione delle birre italiane e straniere, dalle più antiche alle più recenti, dalla teoria alla pratica.

Grazie alla degustazione di 3 birre ogni sera e alla visita finale in birrificio, infatti, sarà possibile toccare con mano come viene creata la birra e come imparare ad apprezzarla appieno. Insieme all’esperta e appassionata docente Gabriella Ceolaro, ci faremo guidare nel mondo di una delle bevande più consumate e apprezzate.



Il corso ha una durata di 5 lezioni da 2 ore ciascuna.