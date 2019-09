A Verona un corso di cucina antinfiammatoria

L’infiammazione è un meccanismo naturale di difesa del nostro organismo. Quando però cronicizza, sviluppa diverse problematiche (sovrappeso, grasso addominale, sindrome metabolica, obesità) e col tempo può portare a problemi di salute ancor più gravi, quali malattie cronico degenerative, cardiovascolari, cerebrovascolari, autoimmuni, neurodegenerative, oncologiche. L’infiammazione cronica è uno dei principali mali del nostro tempo, tra le cause principali un’alimentazione sregolata, oltre a stress tossici/ambientali e sedentarietà.

PIUGUSTOBIO nasce 7 anni fa a Verona con l’obiettivo ambizioso di diffondere, al di là di mode e stili alimentari, una nuova consapevolezza del cibo che vada oltre il mero piacere del palato e della vista e che ci renda consci degli effetti che gli alimenti hanno sul nostro corpo. I risultati di questa scelta e che gli stessi nostri clienti ci riportano ogni giorno, ci hanno spinti a studiare questo nuovo CORSO DI CUCINA ANTINFIAMMATORIA. Il corso prevede una serie di serate (5) di approfondimento e consapevolezza, ognuna legata ad un tema specifico, in cui si affronteranno diversi argomenti quali come bilanciare un piatto tra proteine, carboidrati e vegetali a pranzo e cena per il controllo del peso, le fibre a lento rilascio di zuccheri, i metodi di cottura e gli ingredienti più adatti.

Si sperimenteranno e si prepareranno (per poi degustare) ricette finalizzate al controllo del peso, alla prevenzione e alla regolazione dei processi infiammatori, con lo scopo conseguente di abbassare il rischio di patologie legate alla sindrome metabolica (obesità, grasso addominale, ipercolesterolemia, aumento glicemico, diabete etc.) e infiammatorie (cronico degenerative, autoimmuni, oncologiche e neurodegenerative).

Le date:

MARTEDI’ 8 OTTOBRE I CEREALI ANTINFIAMMATORI

MARTEDI’ 22 OTTOBRE I LEGUMI IN AIUTO AI PROBLEMI INTESTINALI

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE PANIFICAZIONE A FERMENTAZIONE NATURALE

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE I DOLCI … SENZA SENSO DI COLPA

MARTEDI’ 17 DICEMBRE «KATASU». Come gestire gli avanzi e farne piatti migliori di quelli iniziali, a favore di una mentalità ANTISPRECO

Il corso avrà luogo dalle ore 19 alle ore 22, c/o PIUGUSTOBIO in Stradone Porta Palio 36 (Verona). Prevede aperitivo di benvenuto – Lezione e corso pratico – degustazione finale. Dispensa tematizzata con 3 ricette/per argomento inclusa!

Informazioni e contatti

Evento a numero chiuso - Disponibilità limitata.

c/o PIUGUSTOBIO in Stradone Porta Palio, 36. Verona.

Web: www.piugustobio.it