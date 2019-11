Un corso di crescita personale a Verona

Un corso in 7 lezioni al via dal 28 gennaio 2020 per imparare a gestire meglio il tempo, le proprie emozioni e le relazioni interpersonali. Un corso per imparare a meditare, ad avere una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano. Un corso per essere più efficiente e consapevole. Un corso tenuto da Psicologi. Insomma, un corso da non perdere!

Informazioni e contatti

Web: https://www.omniaimpresasociale.it/corso-crescita-personale.html