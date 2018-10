A Verona arriva un corso per imparare a conoscere i funghi e il loro corretto utilizzo

Riconoscere i funghi commestibili da quelli tossici, imparando a muoversi ed orientarsi nei diversi habitat del nostro territorio. Questo l’obbiettivo del corso di micologia che da mercoledì 10 ottobre presenterà alla cittadinanza informazioni pratiche sul mondo dei funghi e sulle loro diverse tipologie. I sei incontri in programma si svolgeranno nella sala Polifunzionale in via Po/Rienza, nei mercoledì 10, 17, 24 e 31 ottobre, 7 e 14 novembre. Tutte le serate sono ad ingresso libero, con inizio alle 20.30.

Dopo un’introduzione sul variegato mondo della micologia, il programma prevede interventi su come distinguere i principali funghi tossici da quelli commestibili, sul loro utilizzo in cucina e fornisce alcuni suggerimenti e raccomandazioni utili per “andare a funghi".

L’iniziativa si propone anche di dare agli appassionati della montagna alcune informazioni sui pericoli, le attrezzature necessarie e i rischi dovuti a fattori esterni come animali, clima e infortuni, al fine di ridurre gli incidenti e gli avvelenamenti dovuti ad imperizia o ignoranza. Se i casi di mortalità dovuti al consumo di funghi sono rari in Italia, molto più frequenti sono quelli di intossicazione dovuti anche ad una cattiva cottura o conservazione.

I corsi, promossi dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con i gruppi Micologici di Verona ‘Dopolavoro Ferroviario’, ‘Massalongo’ e ‘Gelmetti Santa Lucia’, sono stati presentati oggi dall’assessore Marco Padovani.

«Per il secondo anno consecutivo – spiega Padovani –, sono proposte una serie di serate di approfondimento rivolte a tutti gli amanti della montagna e ai numerosi appassionati di funghi. Un’iniziativa utile per migliorare le conoscenze di base in campo micologico al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che a volte possono rivelarsi anche molto sgradevoli».