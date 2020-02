A Verona un corso di formazione e patentino per proprietari di cani

Come gestire il cane in casa e durante la passeggiata, scegliere la corretta alimentazione, ma anche conoscere possibili malattie, comportamenti indesiderati e linguaggio del corpo. I veterinari sono pronti a rispondere. Prenderà il via giovedì 12 marzo la decima edizione del corso di formazione per proprietari di cani, iniziativa aperta anche a coloro che stanno programmando di far entrare un amico a quattro zampe in famiglia. E per la prima volta, nel caso di esemplari classificati come ‘morsicatori’, il ‘patentino’ sarà obbligatorio non solo per i proprietari ma anche per i cani. Le ultime due lezioni, infatti, saranno obbligatorie anche per gli amici a quattro zampe ‘indisciplinati’, che dovranno essere presenti alle attività con gli educatori cinofili. L’obiettivo è quello di accertare il miglioramento del rapporto tra uomo e animale.

Il corso di cinque incontri prevede tre lezioni teoriche e due pratiche con medici veterinari esperti in comportamento. Durante il corso verranno, infatti, trattati diversi argomenti come ad esempio l’adozione di un cane, la sua educazione, l’apprendimento, la responsabilità civile del proprietario e le norme in vigore, le fasi di sviluppo dell’animale, i problemi sanitari e comportamentali, la gestione si spazi, cibo e attività. Agli ultimi due incontri sarà possibile per tutti portare il proprio amico a quattro zampe e farlo partecipare agli incontri con gli educatori cinofili. Le lezioni si svolgeranno il 12, 19, 21 e 28 marzo e il 4 aprile in sala Lucchi, in piazzale Olimpia. Al termine degli incontri si potrà richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza oppure del patentino, previo esame al quale accederanno solo coloro che avranno frequentato almeno il 90 per cento delle ore previste dal programma.

Da sabato 29 febbraio, fino all’8 marzo, sarà possibile iscriversi mandando una mail all’indirizzo animali@comune.verona.it, indicando il numero e i dati dei partecipanti.

Il costo per tutte e 5 le lezioni è di 40 euro, a cui vanno aggiunti 5 euro per il rilascio dell’attestato di frequenza o 37,50 euro nel caso in cui si voglia sostenere l’esame finale. L’iniziativa è aperta anche alle famiglie, i minori potranno partecipare gratuitamente mentre i componenti adulti della persona iscritta pagheranno 15 euro.

Il corso è stato presentato, questa mattina in municipio, dal consigliere comunale delegato alla Tutela e al benessere degli animali, insieme al medico veterinario Camilla Siliprandi. Presenti anche il presidente dell’Ordine dei veterinari Fabrizio Cestaro e il direttore dei Servizi igiene urbana animale dell’Ulss9 Stefano Adami.

Informazioni e contatti

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Verona.