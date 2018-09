Corso base di fotografia a San Pietro in Cariano

Dedicato a tutte le persone che vogliono entrare nel mondo della fotografia per passione o divertimento oppure a chi desidera completare le conoscenze già acquisite per raggiungere un’ottima gestione della macchina fotografica ed ottenere un metodo efficace per realizzare i propri progetti fotografici con sicurezza.

Sarà un percorso attraverso i principali argomenti che un fotografo deve conoscere e saper padroneggiare, dagli argomenti tecnici fondamentali per gestire la macchina fotografica ai più creativi per dare forma al proprio estro e concretizzare al meglio i propri obiettivi. Tratteremo i generi fotografici più amati come il ritratto, il paesaggio e il reportage per iniziare alla grande questa avventura nel mondo della fotografia!