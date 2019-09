Corso base di country line dance al quartiere Stadio di Verona

Siete pronti a ballare e divertirvi a suon di country music? Martedì 15 ottobre alle ore 21 vi aspettiamo alla prima lezione di prova gratuita del nuovo corso base targato West & Friends presso la Scuola Arts Studio in Via Palladio n.42 a Verona!

Corso di ballo in linea per principianti adatto a tutti senza limiti di età. Non è necessario essere in coppia. Forza, tutti in pista....alla conquista del West.

Informazioni e contatti

tel. 3495888224

e-mail: westandfriends@yahoo.it