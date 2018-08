Corso di autodifesa base "iSurvive - Metodo di autodifesa reale"

L'associazione sportiva dilettantistica TaRaS SPORT ha proposto al consigliere comunale delegato allo sport a Cerea Enrico Zandonà, l'idea di un corso di autodifesa base per la popolazione dai 17 anni in su. L'amministrazione ha accolto con entusiasmo l'iniziativa anche perchè il corso è molto differente dai soliti proposti, sia come durata che come metodologia. Inoltre è l'unico in italia non solo a mostrare i progressi raggiunti ma anche ad aver ricevuto la collaborazione della Croce Rossa e del Tiro a Segno.

Il corso si svolgerà infatti per un totale di ben 30 ore divise in 20 lezioni da circa 1 ora e mezza e partirà il 18 settembre con conclusione il 27 novembre. Grazie al patrocinio del Comune di Cerea il corso sarà ad iscrizione gratuita e si svolgerà ogni martedi e giovedi dalle 18:15 alle 19:45 circa.

Per accedere al corso è obbligatorio tesserarsi al costo di 15 euro comprensivi di assicurazione e presentare, il giorno della prima lezione, un certificato medico di idoneità sportiva non agonistico in corso di validità.

Il sistema di autodifesa che insegneremo è stato ideato dal sottoscritto Angelo De Siati, presidente della TaRaS SPORT, Personal Trainer certificato, Istruttore di Ginnastica Posturale e Atleta di arti marziali. Il metodo si chiama "iSurvive - Metodo di autodifesa reale" e si basa sulla realtà di ciò che può accadere per strada e soprattutto sulle reali abilità che è possibile imparare in poche ore. Siamo gli unici in Italia a garantire e mostrare i progressi realmente acquisiti grazie anche a un sensore tecnologico fatto arrivare dall'America e alla metodologia scientifico-sportiva applicata.

Sarà infatti molto importante una prima fase di preparazione atletica per il potenziamento di vari aspetti quali:

- apparato cardio-respiratorio;

- forza massimale e forza esplosiva;



Solo in un secondo momento vedremo alcune tecniche di base partendo da come si tira correttamente un pugno o calcio, passando poi per le cadute di base, qualche proiezione e qualche leva articolare, ponendo però l'accento sul fatto che tali tecniche devono essere poi costantemente provate per essere acquisite e quindi utilizzabili in caso di necessità.

Il concetto che vogliamo fa passare è quello che il combattimento è sempre da evitare lasciandolo esclusivamente come ultima possibilità. Proprio per questo faremo un lavoro di preparazione psicologica e di strategie di prevenzione per evitare di trovarsi in situazioni di pericolo.

L'unicità del nostro corso è anche grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Basso Veronese che invierà per 2 lezioni i propri istruttori per fornire alcune nozioni di primo soccorso inerente a ciò che può capitare da vittima o spettatore di un'aggressione, e alla collaborazione del Tiro a segno Nazionale - Cerea che ci ospiterà per 2 lezioni nelle quali relazioneremo sulla storia e la funzione delle armi da fuoco e sulla normativa vigente della legittima difesa e detenzione\porto d'armi.

Le preiscrizioni sono aperte ed è possibile farle da questi contatti specificando nome-cognome-numero di cellulare-mail:

Whatsapp: Angelo - 3921037725

Mail: taras-sport@libero.it

Facebook: https://www. facebook.com/taras.sport.asd/



Le iscrizioni verranno poi formalizzate i primi giorni di Settembre.