Al via a Verona il corso per aspiranti Agenti Immobiliari 

FIAIP Verona ha programmato, con la Società di Formazione veronese Agorà Formazione, il CORSO PREPARATORIO di ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AGENTE IMMOBILIARE, come prevede la Legge 39/89.

QUANDO INIZIA IL CORSO?

Il corso inizierà dal 1° ottobre 2018.

COME FUNZIONA IL CORSO?

Il corso di preparazione prevede 40 ore di lezioni on-line (quindi comodamente da casa tua o dall’ufficio), e 60 ore di lezioni in aula.

PERCHÉ CONVIENE FARE IL CORSO CON FIAIP VERONA?

Il corso programmato da Fiaip Verona non solo avrà un COSTO PIÙ BASSO rispetto l’iscrizione con altri enti, ma vanta un gruppo di Formatori e Docenti di primaria qualità, che garantiscono al candidato una preparazione davvero accurata a completa.

QUANTO TEMPO HO PER ISCRIVERMI?

Poco tempo, affrettati anche per non rischiare di trovare il “sold-out”!

COME FACCIO AD ISCRIVERMI?

Semplicemente compilando un modulo di adesione che ti verrà fornito dal coordinatore dei corsi, da restituire firmato allegando un tuo documento di identità e tuo codice fiscale.

A CHI DEVO RIVOLGERMI?

Il coordinatore ai corsi è il Vicepresidente di Fiaip Verona Alessio Compri, che puoi contattare al 348 2394982 oppure inviando una mail a: 26627.compri@fiaip.it

