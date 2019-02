Corso di 1° livello per sommelier europei a Verona

Il corso di formazione di 1° livello per Sommelier Europei partirà lunedì 18 marzo 2019 presso 311 Verona in Lungadige Galtarossa 21 e avrà cadenza fissa il giovedì sera con alcuni lunedì sera integrativi.



Il Sommelier Europeo è un comunicatore del vino a 360°, orientato all'internazionalizzazione, che studia inglese per il settore vino e public speaking.



Il percorso per il conseguimento della Qualifica di Sommelier si struttura in tre livelli. Al termine dei primi due livelli è previsto un test di valutazione finale il cui superamento è necessario per poter accedere al livello successivo. Alla fine del terzo livello, il superamento dell’esame teorico-pratico potrà permettere di conseguire l'attestato finale di Sommelier della European School for Sommeliers.



Programma 1° livello

12 lezioni + test valutazione finale

orario lezioni serali 20:30 - 22:45

orario lezioni del sabato 15:00 - 17:00



Argomenti Trattati:

Funzioni e figura del Sommelier.

Tecnica di Degustazione : Esame Visivo, Olfattivo, Gustolfattivo

Legislazione

Viticoltura

Viticoltura e enologia biologica/biodinamica, vini naturali

Enologia 1 (vinificazioni)

Enologia 2 (vini speciali - spumanti - e passiti, difetti del vino)

English for Wine Business

Distillati e Tecnica di Degustazione Distillati

Psicologia della comunicazione e public speaking legata alla Sommellerie e all’enoturismo

Birre e Tecnica di Degustazione Birra - Lezione con visita in birrificio artigianale

Cenni di abbinamento cibo vino (introduzione)



Test finale di verifica



Chiedete il programma completo e i moduli di iscrizione a verona@eurosommelier.it



Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni.





SCUOLA EUROPEA SOMMELIER- ITALIA

Via della Luce,13 Roma

www.EuroSommelier.it



Delegazione del Veneto : EuroSommelier.Veneto@gmail.com

342 63 62 380 (dopo le 18:30)

Delegazione di Verona : verona@eurosommelier.it