Corsi di teatro per bambini dai 4 ai 10 anni in Fucina Culturale Machiavelli

Corso BOO!

PER BAMBINI 4-6 ANNI

VENERDÌ DALLE 16.30 ALLE 17.30

Al teatrino della Scuola Sacra Famiglia, via Nascimbeni 10, Verona



Le prime esplorazioni per la scena nascono dal gioco. Quindi gioco, insieme agli altri. In inglese recitare è come giocare, suonare. Uso la musica che è dentro e fuori di noi, le onomatopee, le facce e i corpi. Creo per la scena divertendomi.

---



Corso I MOVE!

PER BAMBINI 7-10 ANNI

MERCOLEDÌ DALLE 16.30 ALLE 17.30

Al teatro di Fucina Culturale Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10, Verona



Il corpo diventa un elemento centrale, muovermi è trovare il mio posto nel mondo. Il mio corpo può diventare quello che voglio: animale, oggetto e personaggio. Inizio a cercare tutte le voci che posso fare, che sono tante e continuano a cambiare. Il gruppo diventa il luogo dove mi esprimo meglio. In scena portiamo quello che ci fa volare con la fantasia, perchè adesso le mie idee le posso concretizzare.



Per info e iscrizioni: ufficiostampa.fcm@gmail.com