Corsi subacquei alla "Up and down diving school" dal

Ripartono i corsi subacquei alla "Up and down diving school":

Junior diver, dai 10 ai 15 anni, abiliterà l'alievo ad una profondità d'immersione di 12 metri.

Open water diver, per giovani ed adulti, età minima 15 anni, abiliterà l'alievo ad una profondità d'immersione di 18 metri.

Per i possessori di un brevetto subacqueo, offriamo molti altri corsi e specialità.

Informazioni e contatti

Mail: michele@upanddown-dive.it

Web: http://www.upanddown-dive.it