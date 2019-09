Corsi di country line dance a Verona e provincia

Siete pronti a ballare e divertirvi a suon di country music? A partire da Lunedì 16 settembre vi aspettiamo alle prime lezioni di prova gratuite dei nuovi corsi base targati West & Friends.

Corso di ballo in linea per principianti adatto a tutti senza limiti di età. Non è necessario essere in coppia.

Il programma

Lunedì 16 Settembre ore 21 Alpo di Villafranca

Lunedì 16 Settembre ore 21 Isola della Scala

Lunedì 16 Settembre ore 21 Pescantina

Lunedì 16 Settembre ore 21 Quartiere Saval (VR)

Lunedì 16 Settembre ore 21 Sant'Ambrogio di Valpolicella

Martedì 17 Settembre ore 20.30 Costermano

Martedì 17 Settembre ore 19.30 Pacengo di Lazise

Martedì 17 Settembre ore 21 Vigasio

Martedì 17 Settembre ore 21 Bussolengo

Martedì 17 Settembre ore 21 Ca' di David (VR)

Mercoledì 18 Settembre ore 21 Buttapietra

Mercoledì 18 Settembre ore 21 Caprino Veronese

Mercoledì 18 Settembre ore 20.45 Negrar

Giovedì 19 Settembre ore 21 Affi

Giovedì 19 Settembre ore 20.45 San Pietro Incariano

Lunedì 23 Settembre ore 21 San Martino Buon Albergo

Lunedì 23 Settembre ore 21.15 Villafranca

Martedì 24 Settembre ore 21 Montorio (VR)

Martedì 24 Settembre ore 20 Peschiera del Garda

Giovedì 26 Settembre ore 21 Palù

Giovedì 26 Settembre ore 21 San Giovanni Lupatoto

La soluzione a tanti nostri problemi? Ballare. Tutti in pista....alla conquista del West.

Informazioni e contatti

Per tutte le altre informazioni

www.westandfriends.it

tel. 3495888224

e-mail: westandfriends@yahoo.it