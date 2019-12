A Montecchia di Crosara torna la "Corsa selvaggia"

La "Corsa selvaggia" quest'anno arriva alla 4^ Edizione e si terrà a Montecchia di Crosara il 1° Febbraio 2020, tra i suggestivi boschi della Val d'Alpone. Divertimento e Adrenalina sono le parole chiave! La "Corsa selvaggia" è qualcosa di unico nel suo genere. La si può considerare un evento che mescola elementi di "Trail Runnig, OCR ed Escursionismo" intrecciati tra loro. Gli organizzatori, assicurano che è un evento aperto a tutti, ma comunque pensato per offrire un doppio teatro naturalistico.

Chi correrà i 7km sicuramente lo faranno con uno spirito sportivo, guidato dal divertimento e spinto dalla voglia di scoprire nuovi luoghi nascosti. Chi invece si imbatterà nei 15km, probabilmente lo farà spinto dalla competizione.

Gli organizzatori comunque sottolineano che entrambi i percorsi sono stati ideati per divertirsi.

Quello che rende ancora più particolare questo evento, è quello che si troverà alla fine del Trail. Infatti per chi volesse divertirsi del tutto, sarà possibile imbattersi in una divertente "OCR Sprint Challenge" NON obbligatoria. Una specie di sfida FINALE agli ostacoli "non competitiva".

Ma a chi è rivolta questa strana corsa? La corsa è rivolta a tutti, a chi vorrebbe provare per la prima volta questo sport ma anche ai più esperti che vorrebbero sfoggiare le tecniche più temerarie o semplicemente godersi un trail selvaggio sulle suggestive colline della Val d'Alpone. Infatti Il percorso si sviluppa su due distanze di diversa intensità, portando nomi tradizionali Veronesi

ANGUANA circa 15 Km - 747 D+ Grintoso

SALBANEI circa 7 km - 400 D+ Goliardico

Informazioni e contatti

Per consultare informazioni dettagliate seguite questo link

http://www.healthing.it/eventi/endurance-raid-express-2020

Gallery