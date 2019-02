"Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon", torna a Verona la corsa di San Valentino

Presentata presso il nuovo Veronamarathon Hub di Circonvallazione Maroncelli 7 la 12^ edizione della "Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon" l’evento agonistico d’eccezione della città di Verona, il più blasonato e forse più conosciuto in programma domenica 17 Febbraio 2019.

Organizzato da anni da Veronamarathon Eventi in collaborazione con il Comune di Verona la mezza maratona veronese è cresciuta sempre più tanto da diventare ormai da qualche tempo una gara da 21,097km classificata "Gold Label Fidal" (ne esistono solo altre 2 in Italia) e ha un forte carattere internazionale: rientra nei calendari Iaaf e Aims ed è amatissima dagli stranieri. Verona piace sia per correre forte godendo di una organizzazione di elevata qualità sia per il suo forte appeal turistico di una città d’arte famosa in tutto il mondo.

AGSM DUO MARATHON - Il bello della Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon è che tutti possono essere protagonisti attivi, potremmo dire dagli 0 a 99 anni. C’è come detto la mezza maratona agonistica da 21,097km che vedrà al via oltre 6000 persone, ma c’è anche la Agsm Duo Marathon, la corsa in staffetta (10+11km) con team da due persone in forma non competitiva e di accesso libero per tutti (tesserati o non tesserati), senza obbligo di visita medica agonistica. Per Agsm è intervenuto Marco Cappelletti, portavoce del Presidente Michele Croce: “Agsm è da sempre a fianco della Verona dello sport, puntando in modo particolare ai giovani (più di 9mila quelli supportati nelle diverse discipline, dei quali ben 1.200 para-atleti attivi ai più alti livelli agonistici), alle società che si dedicano ai dilettanti ed al terzo settore, ed allo sport realmente praticato. Questa è la competizione più romantica al mondo, l'AGSM Duo Marathon: si svolge nella città dell’amore proprio nella settimana dedicata agli innamorati e rappresenta un invito rivolto a tutti di muoversi, di mettersi in gioco, di dar spazio alle energie positive. Valori questi che coincidono coi nostri, rappresentando perfettamente la nostra mission di produrre sempre più energia pulita da fonti rinnovabili. Verona mostrerà il suo lato più romantico e bello, creando un circolo virtuoso tra amore, sport, energia che sono fra i motori principali della vita di ciascuno di noi”.

LIDL MONUMENT RUN - Lidl, catena di supermercati leader in Italia impegnata da sempre nella promozione di uno stile di vita sano e attivo, annuncia il ritorno della Lidl Monument Run. Un itinerario di 5 km, da correre o camminare, che si terrà il 17 febbraio a Verona, parallelamente alla Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon e la AGSM Duo Marathon.Forte del successo dell’anno scorso, che ha visto la partecipazione di circa 1.000 persone, torna la non competitiva più amata dalle famiglie con un affascinante percorso nel centro storico che combina il piacere di muoversi alle bellezze culturali della Città scaligera. La Lidl Monument Run è una corsa dallo spirito rilassato con partenza alle ore 09:00 da Piazza Brà, pensata per chi desidera passare una mattinata all’aria aperta e godere delle maggiori attrazioni che offre il centro di Verona. Immancabili le tappe a Castelvecchio, l’antica fortezza della città, Porta Borsari, il principale ingresso cittadino in epoca imperiale, Piazza Erbe, la piazza più antica, e infine l’Arena e Piazza Bra.

LA CAMPIONESSA – Valeria Straneo correrà la Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon del 16 febbraio. L’azzurra, vicecampionessa mondiale ed europea di maratona, ha già gareggiato e vinto qui a Verona. Era il 2014 e nell’occasione vinse la gara ed il titolo italiano di mezza maratona quell’anno in palio fermando il cronometro sul 1h09’45”. Più che gradito il suo ritorno, per Valeria sarà una tappa fondamentale per preparare e primeggiare in una maratona internazionale in Aprile. Al via ci sarà anche Peter Kwemoi Ndorobo vincitore dell’edizione 2018 in 1h01’01” dopo una gara tutta corsa a spalla a spalla contro Ishmale Chelanga Kalale ed una spettacolare volata. Torna con l’obiettivo di fare il bis ma anche di battere il primato della gara di 1h00’24” che appartiene dal 2017 a Edwin Koech.

SABATO 16 FEBBRAIO - CITY SIGHTSEEING RUN - Come se non bastassero le tre distanze e i tre eventi della domenica gli organizzatori di Veronamarathon Eventi hanno pensato che anche il sabato mattina 16 febbraio, giorno che precede l’evento, può essere un buon momento per fare un allenamento accompagnati dagli istruttori del Veronamarathon Team. Un’ottima occasione per fare un warm-up in previsione della domenica, ricevere qualche consiglio, conoscere tanti altri partecipanti e nel contempo visitare con relativa calma il centro storico di Verona. Partenza alle ore 10.30 dal Veronamarathon Hub di Circonvallazione Maroncelli, 7, partecipanti saranno tutti coloro, italiani o stranieri, che magari già dal venerdì sera si trovano in città. Evento gratuito e possibile per tutti gli iscritti ad una delle gare e con qualsiasi ritmo di corsa di ognuno.

CHE MUSICA - Correre, divertirsi e sentire musica che ti spinge, ti carica, ti dà il ritmo. Quest’anno la Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon sarà molto ‘dance’. Nei 21,097km sono previste ben 3 postazioni con deejay professionisti che daranno la carica a tutti i partecipanti. Diffusione musicale che sarà udibile in ben 9 punti, praticamente ogni 2km. Ma non basta perché entro pochi giorni sulla piattaforma Spotify sarà possibile ascoltare la compilation della Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon creata grazie alle canzoni suggerite dai campioni top runner in gara. Lista musicale e campioni saranno svelati entro pochi giorni.

