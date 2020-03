A Legnago la quinta edizione della "Corsa Rosa"

Manifestazione non competitiva ludico-motoria a passo libero che si sviluppa nel centro storico della città di Legnago toccando luoghi caratteristici. I partecipanti possono percorrere il tragitto di 5 o 10 km alla velocità che ritengono più idonea per loro. Possono partecipare le donne e gli uomini di tutte le età e capacità motorie.

Giunta alla quinta edizione, negli anni ha visto consegnare a varie associazioni del territorio 17.718 euro. La corsa è organizzata da UISP Comitato Territoriale di Verona APS ed è patrocinata da: Provincia di Verona, Comune di Legnago e Ulss 9 Scaligera. Aderiscono alla manifestazione: Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, Commissione Pari Opportunità dei comuni di Legnago, Bovolone e Casaleone.

Lo starter darà il via alla quinta edizione della "Corsa Rosa" alle ore 9 di domenica 22 marzo 2020 in piazza Garibaldi. I partecipanti seguiranno un percorso di 5 km o 10 km lungo le vie del centro cittadino, fino a ritornare al punto di partenza, piazza Garibaldi. Ad attenderle non mancheranno festeggiamenti e premiazioni di vario genere. Sarà una festa dello sport colorata di rosa e all’insegna del divertimento. Divertimento, appunto, quindi donne, uomini e amici a 4 zampe potranno cimentarsi nel percorso senza alcun tipo di preclusione, ma con l’unico scopo di sorridere e passare qualche ora in compagnia.

L’attenzione sarà focalizzata sui corretti stili di vita e sulla sana alimentazione, sul diritto e sull’opportunità per tutte le donne di accedere allo sport, sull’opportunità di vivere al meglio e in sicurezza gli spazi aperti delle nostre città, sull’incontro tra donne di generazioni diverse, sulla possibilità di integrazione per le donne provenienti da altri paesi e sul tema della violenza di genere.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/portodilegnago

Evento Facebook