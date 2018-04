Corsa podistica non competitiva tra i sentieri delle colline e dei parchi della Valpantena "Sei Ville"

Domenica 22 aprile l'associazione sportiva Marciatori Mondadori Sporting Club Verona organizza la manifestazione podistica non competitiva, tra i sentieri delle colline e dei parchi della Valpantena, denominata Sei Ville.

La marcia omologata dall’Unione Marciatori Veronesi e inserita nel calendario provinciale, propone tre percorsi di Km. 6 - 12.5 - 18.5 pianeggiante - ondulato collinare, panoramico e più impegnativo l'ultimo, da completare nel tempo massimo di quattro ore. Di seguito le principali informazioni.



Ritrovo, partenza e arrivo: Via Banchette (Borgo Trieste), retro stabilimento Mondadori Sporting Club Verona



partenze ore 8.30 - 9

arrivo entro le ore 12.30

Percorso di 6 Km

via Banchette - via San Michele - via A. Da Legnago - Ponte Florio - via Belvedere - via Montelungo - via Banchette e arrivo allo Sporting Club Mondadori Verona

Percorso di 12.5 Km

via Banchette - via S. Michele - via Da Legnago - Ponte Florio - contrada Campagnola - ciclabile per Nesente - contrada Moranda - contrada Gazzego - oleificio Salvagno - salita per agriturismo Casa Rosa - via Pradelle - S. Fidenzio - attraversamento via del Toresin - Piloton, forte John (Preara), via Castel Montorio - Ponte Florio - via Da Legnago - via S. Michele - Via Banchette e arrivo allo Sporting Club Mondadori Verona

Percorso di 18.5 Km

via Banchette - via San Michele - via A. da Legnago - Ponte Florio - contrada Campagnola - ciclabile per Nesente - contrada Moranda - contrada Gazzego - oleificio Salvagno - Vendri - ciclabile per S. Maria in Stelle - salita Piccolo Stelvio - via Mezzomonte - contrada Maroni - strada della collina - via Pradelle - via del Torresin - S. Fidenzio - Piloton - forte John (Preara) - via Castel Montorio - Ponte Florio - via Da Legnago - via S. Michele - via Banchette e arrivo Sporting Club Verona

È prevista la chiusura al traffico, dalle 6.30 alle 13 del 22 aprile 2018, in via Banchette nel tratto compreso tra l'angolo con via Montelungo fino all'incrocio con via San Michele.