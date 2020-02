Benessere e cultura in un'unica corsa: "Monument Run" a Verona

Cinque chilometri per cinque monumenti per soli 5 euro di costo d'iscrizione con pacco gara. Goditi le vedute più spettacolari di Verona, corri o cammina per le vie del centro attraversando le piazze che ospitano 5 monumenti storici patrimonio dell’Unesco.

Il 16 febbraio 2020 dalle ore 9 regalati una mattinata all’insegna del benessere e della cultura: iscriviti alla "Monument Run"! Una 5 km non competitiva che si è “ritagliata” un percorso artistico in una delle città più belle d’Italia. Potrai correre (o camminare, perché no) ammirando, come la stessa titolazione suggerisce, 5 monumenti:

Castelvecchio, l’antica fortezza della città

Porta Borsari, il principale ingresso cittadino in epoca imperiale

Piazza Erbe, la piazza più antica

Il giro attorno all’anfiteatro Arena

L’arrivo in Piazza Bra.

Informazioni, contatti e iscrizioni

L’iscrizione è possibile on line sul sito www.veronamarathoneventi.com oppure presso il negozio Verona Marathon Hub in Circovallazione Maroncelli 7/e a Verona. Le iscrizioni online saranno disponibili fino alle ore 24 del giorno 13 Febbraio 2020.

Sarà possibile iscriversi presso l’expo all’AGSM Forum Palasport:

Venerdì 14 febbraio dalle 15 alle 20.

Sabato 15 febbraio dalle 10 alle 20.

Sarà possibile iscriversi in Piazza Bra:

Domenica 16 febbraio dalle 7.30 alle 8.30

Il regolamento completo: https://giuliettaeromeohalfmarathon.it/iscrizioni-monumentrun/