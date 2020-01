Sulle colline del Soave la manifestazione podistica "Montefortiana 2020"

Domenica 19 gennaio si svolge la 45esima Montefortiana 2020 manifestazione podistica con partenza da Monteforte d'Alpone. Ogni anno la corsa accoglie migliaia di partecipanti grazie al suo ricco programma di attività fisica alla scoperta delle splendide colline del Soave. Corse, camminate, trail, in versione competitiva e non: la Montefortiana offre percorsi adatti a qualsiasi livello di esperienza.

Una bella novità per questa edizione 2020 della Montefortiana riguarda il tradizionale Trofeo Sant’Antonio Abate – Falconeri, che quest’anno propone ben quattro diverse varianti. È stato introdotto, infatti, un percorso breve di 6 km completamente in piano, su misura per le famiglie e per i partecipanti più anziani. Il Trofeo Sant’Antonio Abate – Falconeri, che risulta essere uno degli appuntamenti podistici più partecipati al mondo, tornerà anche nelle sue versioni da 9, 14 e 20 km.

La “Marcia dei 18.000” prende il via al mattino con la partenza libera alle 8.30. Dal 1989 inoltre la Montefortiana è gemellata con la grande maratona di New York. La grande festa della Montefortiana inizia già nella giornata del sabato 18, con la 25esima Marcia per il Sorriso dei Bimbi, percorso che si snoda lungo 5 Km: la manifestazione di solidarietà raduna gli alunni delle scuole elementari e secondarie di primo grado di Monteforte e dei paesi limitrofi, per raccogliere fondi in favore dei frati Camilliani nel mondo. Con qualsiasi pettorale della 45^ Montefortiana è possibile visitare l’arena di Verona alla modica cifra di 1 euro.

Sabato 18 gennaio 2020 con ritrovo alle ore 9

Domenica 19 gennaio 2020 con ritrovo alle ore 7.30

