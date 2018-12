Appuntamento da non perdere in 4^ Circoscrizione con la "Corsa benefica di Santa Lucia"

Si terrà domenica 9 dicembre, dalle 9 alle 12.30, la 2a edizione della “Quart4longa di Santa Lucia”, corsa podistica non competitiva promossa dalla 4a Circoscrizione. L’iniziativa, che coinvolge adulti e bambini per un momento di sport, è abbinata ad una raccolta fondi a favore di Fondazione Telethon.

La corsa, a partecipazione gratuita, prevede un percorso di circa 7 km che partirà dal parco giochi “Delfino Blu” in via Santa Elisabetta. L’itinerario è il seguente: via Mantovana (a costeggiare le mura di Villa Guglielmina), via Peschiera, via Monzambano, bivio piazzetta via Velino, via Paglia, via Tanaro, via Chioda, via Carisio, via Ruffoni, via Golosine, via Bassa, via Carlo Alberto, via Ottavio Caccia, via L. Prina, via Rienza, via Dora Baltea, ingresso pista ciclabile, uscita pista ciclabile (all’altezza della chiesa di San Giovanni Evangelista), piazza del Quadrato, via Colombara, via Mantovana, arrivo al parco “Delfino Blu”.

Ogni partecipante che effettuerà una donazione per Telethon, riceverà un tagliando per usufruire di un rinfresco nei vari punti ristoro.

In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato a domenica 16 dicembre. Per informazioni è disponibile la mail circoscrizione@comune.verona. it; tel. 045 954784.