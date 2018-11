Barba bianca e costume per tutti, torna a Verona la "Corsa dei Babbi Natale"

Domenica 16 dicembre a Verona, con partenza alle ore 10 da piazza Bra si svolge per le vie del centro la corsa non competitiva "Melegatti Christmas Run - Corsa dei Babbi Natale" una manifestazione podistica natalizia in costume aperta a tutti.

La marcia, non competitiva, prevede due percorsi di 5 o 10 km, da fare correndo o a passo libero, adatta alla famiglia e ai bambini, tutti vestiti da Babbo Natale. Crea un fiume colorato che percorre le vie del centro cittadino, un’immagine suggestiva di allegria e di festa in preparazione dell’imminente Natale.

Programma

ritrovo ore 7.30 - Piazza Bra ultime iscrizioni e ritiro costumi di Babbo Natale

partenza ore 10

Percorso 5 o 10 Km a passo libero per le vie del centro.

Quota di iscrizione

euro 7: solo pettorale e pacco con prodotti gastronomici, per gli adulti che possiedono già il vestito da Babbo Natale

euro 15: pettorale, vestito da Babbo Natale e pacco con prodotti gastronomici

Per i bambini fino ai 10 anni accompagnati da un genitore l'iscrizione è gratuita e comprende un cappellino da Babbo Natale (fino a esaurimento scorte).

Per iscriversi: http://veronamarathoneventi.com/gara/41

(fonte Comune di Verona)