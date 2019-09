A San Martino Buon Albergo l'incontro "Il corpo ci parla"

I disturbi psicosomatici: come si manifestano, come prevenirli e come risolverli: una nuova filosofia della psicosomatica che va oltre alla teoria dei traumi e dei condizionamenti del passato e che consente di comprendere il linguaggio del corpo per ripartire dal presente e agire concretamente per progettare il futuro.

Relatori della serata

Enrico Carniato operatore e ricercatore olistico, ideatore del Metodo P.F.M. Psico-Fisico-Muscolare™ (https://www.lenergiavitale.it/wp/?p=1007). Nel 2015 ha fondato l’associazione culturale “L’Energiavitale®” per la ricerca, lo sviluppo e la divulgazione di nuove tecniche olistiche. Nel 2017 pubblica il libro “L’altra metà di noi. Introduzione al Metodo P.F.M.” che in poco tempo diventa un testo di riferimento per le tecniche olistiche integrative. Da quattro anni insegna in Italia il Metodo P.F.M. Psico-Fisico-Muscolare™ attraverso uno specifico percorso di formazione. E’ iscritto al corso di laurea in “Scienze e tecniche del fitness e dei prodotti della salute” presso l’Università di Camerino (MC).



Dr. Francesca Coghetto, medico chirurgo. Laureata in Medicina e Chirurgia a Padova e successivamente specializzata in radiologia e in oncologia medica. Ha esercitato come radioterapista oncologo presso l’ospedale di Treviso e attualmente esercita presso centri medici come medico oncologo e senologia. Molto attiva nel proprio territorio anche attraverso numerose pubblicazioni scientifiche, conferenze e corsi di formazione.

Informazioni e contatti

Per assistere alle conferenze è necessaria la prenotazione che potete effettuare telefonando al numero 3474087058 oppure inviando una e-mail a lenergiavitale@hotmail.it.