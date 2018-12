Il coro femminile pop-rock Scala & Kolacny Brothers al Teatro Ristori per Santo Stefano

Il Teatro Ristori prosegue nella bella e felice tradizione di festeggiare insieme il Natale proponendo un imperdibile appuntamento per immergersi nella gioiosa atmosfera di questo periodo. Mercoledì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, saranno protagonisti gli SCALA & KOLACNY BROTHERS, il coro femminile belga pop-rock proporrà uno speciale programma dedicato al Natale con brani tratti dal loro album December pubblicato nel 2012.

L’esibizione prevede 14 brani natalizi, presi dal repertorio dei vari artisti importanti della musica rock, pescando nei territori e nelle epoche più diverse, convivono così il metal dei Linkin Park, il brit pop dei Coldplay, il funky di Prince, l’alternative country di Damien Rice, il grunge dei Pearl Jam, il songwriting di Joni Mitchell e di Sufjan Stevens, due sono i brani originali scritti da Steven Kolacny e uno è tratto dalla serie televisiva inglese “Downtown Abbey”.

Gli arrangiamenti dei brani, curati dai fratelli Kolacny, privilegiano la coralità, sono evocativi e liricamente solenni. Una straordinaria colonna sonora per le festività natalizie. Dirette da Stijn Kolacny e accompagnate al pianoforte da Steven Kolacny, il gruppo si esibirà inoltre con un innovativo repertorio di cover dei grandi pezzi che hanno fatto la storia del rock, dell’indie e del pop. Molte delle loro canzoni sono arrangiamenti corali di famosi musicisti e gruppi musicali come Björk, Coldplay, Radiohead, U2, Nirvana, Depeche Mode, Muse, Metallica, Oasis ma nella loro discografia non mancano composizioni originali.

GLI ARTISTI

Dirette da Stijn Kolacny e accompagnate al pianoforte da Steven Kolacny, il coro femminile belga pop–rock ha negli ultimi anni entusiasmato il mondo, scalando le classifiche statunitensi ed europee. Grazie all’inserimento da parte del registra americano David Fincher della loro versione di Creep dei Radiohead nella colonna sonora del film The Social Network - vincitore di tre premi Oscar tra cui Miglior Colonna Sonora – gli Scala & Kolacny Brothers sono stati definitivamente consacrati nel panorama musicale internazionale. Il gruppo con alle spalle una ventina d’anni di attività live e una quindicina di album, si caratterizza per gli arrangiamenti per coro di cover scelte nell’ambito della musica rock spaziando con grande duttilità dai Metallica a Bjork, dai Nirvana ai Depeche Mode;

Nel giugno 2011 il gruppo ha rilasciato il singolo Everlong, arrangiamento dell’omonimo pezzo dei Foo Fighters. Le loro cover sono state utilizzate per programmi televisivi dal successo internazionale: With or Without You, Every Breath You Take, Last Christmas e Perfect Day sono state utilizzate per i trailer inglesi della serie televisiva non americana che ha ricevuto il maggior numero di nomination per il premio Emmy Awards, Downton Abbey, e la loro versione di Nothing Else Matters dei Metallica è stata utilizzata nel primo episodio della serie televisiva americana Crisis.

Nel novembre del 2011 è stata pubblicata una versione speciale dedicata al mercato italiano del loro album omonimo, Scala & Kolacny Brothers, contente in particolare le cover di Sere nere di Tiziano Ferro e di Non mi va di Vasco Rossi. Nel 2012 pubblicano l’album December in gran parte composto da cover di brani a tema natalizio, da cui sono tratte le canzoni che verranno proposte sul palco del Teatro Ristori durante la loro speciale esibizione di Santo Stefano.

I fratelli Kolacny formarono il coro nel 1996 con repertorio tipicamente tradizionale ottenendo un immediato successo nel panorama belga, ottenendo il premio come Coro dell'anno 1999-2000. La decisione di proporre canzoni pop-rock, e di discostarsi dunque dal classico repertorio corale, risale al 2001 dopo aver ascoltato di una versione live del singolo Creep dei Radiohead, registrato appositamente per Radio XFM.

