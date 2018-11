"Convivere con la dislessia e avere successo", Giacomo Cutrera a Verona

Lunedì 3 dicembre 2018 dalle ore 17,15 alle 19,15 presso ITT “G. Ferraris” sarà con noi Giacomo Cutrera, giovane adulto dislessico laureato in ingegneria informatica (per chi ancora non lo conoscesse), che parlerà di come "Convivere con la Dislessia e avere successo".

L'incontro è gratuito, organizzato dall'IIS Ferraris Fermi di Verona, in collaborazione con la Sezione AID di Verona, presso la sede dell'Ist. Ferraris di via del Pontiere, 40 - Verona. Incontro gratuito aperto a tutti gli studenti, insegnanti e genitori e a tutte le persone interessate all’argomento.

Prenotazioni al link

Vi aspettiamo numerosi!

