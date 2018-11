Conversazioni d'arte: Philip Rylands, "Peggy Guggenheim e Venezia"

Fondazione Cariverona, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona e il patrocinio dell'Ufficio d'Ambito Territoriale VII di Verona, promuove il programma didattico dedicato all’arte italiana del dopoguerra e ispirato alla mostra "Un nuovo gesto, una nuova materia", a Palazzo Pellegrini fino al 9 dicembre 2018, aperta al sabato e alla domenica dalle 11 alle 19.

Il progetto consiste in una serie di laboratori per famiglie e bambini, un progetto aperto alle scuole veronesi e un ciclo di conferenze con storici dell’arte e personaggi del mondo della cultura che animeranno tra novembre e febbraio la ex chiesa di San Pietro in Monastero nel centro della città.

Il primo appuntamento sarà: Peggy Guggenheim e Venezia Philip Rylands, Direttore Emerito “Peggy Guggenheim Collection”. La figura di Peggy Guggenheim in relazione a Venezia, città che la grande collezionista aveva eletto a sua dimora, ai suoi artisti e gli artisti italiani del dopoguerra.

29 novembre 2018 h. 17.30

Ex Chiesa di San Pietro in Monastero Via Garibaldi 3, Verona

La partecipazione all’intero ciclo di conferenze consentirà il rilascio di un attestato valido ai fini del riconoscimento di crediti formativi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La mostra Un nuovo gesto, una nuova materia – Palazzo Pellegrini, via A. Forti 3/a – è visitabile fino al 9 dicembre, al sabato e alla domenica dalle 11 alle 19. Per informazioni e prenotazioni didattica@barcor17.com