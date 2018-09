L'Università di Verona ospita il convegno "Richiedenti asilo. Identità di genere e orientamento sessuale"

Si terrà in Università il giorno 21 settembre 2018 presso l'Aula Magna del Palazzo di Giurisprudenza a Verona in via Carlo Montanari, 9 il convegno "Richiedenti asilo. Identità di genere e orientamento sessuale".

Programma

ore 9.30 Saluti

Prof. Nicola Sartor - Rettore

Prof.ssa Donata Gottardi - Direttrice Dipartimento Scienze Giuridiche

Prof.ssa Luigina Mortari - Direttrice Dipartimento di Scienze Umane

ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE NEL DIRITTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Presiede Prof.ssa Alessandra Cordiano - Università di Verona

ore 10.15 La protezione internazionale in ragione del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Aspetti di diritto internazionale e dell’Unione Europea Prof. Marco Balboni - Università di Bologna

ore 10.45 Le legislazioni omofobe nei Paesi di maggiore emigrazione: casi pratici a confronto Avv. Livio Neri - Foro di Milano; ASGI

ore 11.15 La richiesta di protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale Dott.ssa Elisa Felicini - Rappresentante di UNHCR

ore 11.45 L’orientamento sessuale e di genere: il racconto di un percorso di vita e il suo possibile accertamento giudiziale. Il ruolo del decisore e le sue competenze Dott.ssa Martina Flamini - Tribunale di Milano

ore 12.15 Dibattito

Pausa pranzo

SOGGETTIVITÀ MIGRANTI LGBTI: PERCORSI DI ESISTENZA E DI RESISTENZA

Presiede Prof.ssa Olivia Guaraldo - Università di Verona

ore 14.15 Soggetti di diritto e vulnerabilità: un percorso di ricerca Prof. Baldassare Pastore - Università di Ferrara, Coordinatore nazionale PRIN 2015 Il lavoro associativo e comunitario con i/le migranti LGBTI in Veneto (interventi delle associazioni e dei gruppi del territorio) Alberto Crestanello e Devisri Nambiar - Boramosa (Padova) Giulio Farronato e Nicola Noro - Gaga. Gruppo ascolto giovani arcobaleno (Vicenza) Paola Cherubini e O. Kelvin - Circolo Pink Pink Refugees (Verona) Giulia De Rocco - Sportello Migranti LGBT - Arcigay (Verona).

ore 15.30 Pausa

ore 15.45 Culture, corpi e sessualità in movimento: per un approccio etnografico transnazionale Dott. Dany Carnassale - Università di Padova ore 16.15 La “vulnerabilità” come strumento di governo dei soggetti migranti LGBTI (risultati ricerca PRIN 2015, Università di Verona) Dott. Massimo Prearo - Università di Verona

ore 16.45 Conclusioni Prof.ssa Orsetta Giolo - Università di Ferrara - Prin 2015

ore 17.0 Dibattito Partecipazione: aperta a operatori sociali e associativi del settore delle migrazioni e dell’accoglienza, avvocati, studenti, dottorandi, specializzandi, docenti e ricercatori dell’Università di Verona o di altri atenei previa iscrizione, attraverso formulario online, fino a esaurimento posti a mail istituzionale: asilolgbti@ateneo.univr.it

Accreditato da: Ordine degli Avvocati di Verona Ideato e organizzato da: PoliTeSse - Centro di ricerca Politiche e Teorie della Sessualità www.politesse.it / Università di Verona Centro di Studi politici Hannah Arendt / Università di Verona

Partner: ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Pink Refugees - Circolo Pink Verona Sportello Migranti LGBT Verona - Arcigay Verona