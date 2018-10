Convegno dedicato all'ospedale e alla chiesa dei Santissimi Jacopo e Lazzaro alla tomba

Un convegno per far conoscere l’origine e la storia della chiesa dei Santissimi Jacopo e Lazzaro alla Tomba e dell’attiguo ospedale psichiatrico di Borgo Roma, ma anche per sensibilizzare la città sull’importanza del loro restauro. L’appuntamento è per venerdì 12 ottobre, alle 15.30, in Gran Guardia. Al microfono si alterneranno le voci autorevoli di docenti universitari, architetti, ingegneri veronesi e rappresentanti dell’associazione Culturale “Ctg Un Volto Nuovo”, da sempre impegnati nella tutela dei due edifici storici.

Il programma della tavola rotonda, moderata da Maurizio Pedrini, prevede dopo i saluti istituzionali, l’intervento “La chiesa dei SS. Jacopo e Lazzaro alla Tomba. Il luogo, le funzioni, l’architettura, le testimonianze artistiche” dei docenti GianMaria Varanini, Tiziana Franco, Maria Clara Rossi, Alessandra Zamperini e dell’architetto Giovanni Castiglioni. Seguirà alle 17 il racconto di cos’erano “La cittadella e l'archivio dell'Ospedale psichiatrico di San Giacomo alla Tomba” da parte delle docenti Garbellotti, Gamberoni, Fianco e Carraro. Il pomeriggio si concluderà con la spiegazione di quello che è il progetto per il recupero e la valorizzazione proposto da A.c.m.E. Studio e con le riflessioni e prospettive future per i due edifici.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è stata presentata questa mattina dall’assessore alla Cultura Francesca Briani. Erano presenti, oltre ai relatori del convegno, il presidente del “Ctg Un Volto Nuovo” Patrizio Mantovani e il presidente della quinta Circoscrizione Raimondo Dilara.

«Un’iniziativa lodevole che l’Amministrazione comunale sostiene – ha detto Briani – in quanto ci consentirà di conoscere e riflettere su una pagina importante della storia veronese, che va divulgata proprio per far emergere il valore artistico di questi spazi ancora poco conosciuti».