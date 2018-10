A Sommacampagna il convegno "Da 20 anni facciamo la differenza"

Il Comune di Sommacampagna (VR) festeggia nel 2018 i 20 anni dall’avvio della raccolta differenziata porta a porta con separazione della frazione umida e della introduzione della tariffa puntuale. Il Comune pioniere nella regione Veneto per iniziative di raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti e efficacia economica della gestione complessiva coglie l’occasione del proprio ventennale per coinvolgere Amministratori pubblici ed addetti ai lavori in una giornata di confronto organizzata presso Villa Venier.

Il Convegno dal titolo “da 20 anni facciamo la differenza” organizzato a Sommacampagna per il giorno Giovedì 4 Ottobre 2018 vedrà la presenza di importanti decisori Nazionali e Regionali, tra cui alcuni che hanno avviato 20 anni fa la strada delle green-economy nel nostro Paese. I temi su cui verterà il convegno sono due: le buone pratiche che possono contribuire a realizzare gli obbiettivi dell’Economia Circolare nel settore della gestione dei rifiuti urbani , e l’importanza di avere filiere che siano libere dalla presenza di attività illegali e criminali.

Su entrambi i temi interverranno relatori di spicco del panorama Provinciale, Regionale e Nazionale. Il convegno è rivolto a tecnici, amministratori e gruppi di interesse e del mondo del volontariato della Provincia di Verona, delle Regioni Veneto, Trentino-AltoAdige e Lombardia. Maggiori informazioni sul convegno sono reperibili qui http://ogy.de/n1ly mentre le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online http://ogy.de/34ta.