Contest fotografico autunnale al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio

Gli ultimi mesi di apertura della stagione 2019 sono ricchi di soprese e fascino al Parco Giardino Sigurtà: nell’oasi verde di Valeggio sul Mincio settembre, ottobre e novembre regalano visuali e giochi di colore quasi inaspettati.

Protagonista di questo periodo è il fall foliage, il cambiamento del colore delle foglie degli alberi: in particolare al Parco questo processo avviene negli aceri giapponesi (qui presenti in oltre 500 esemplari) e nelle lagerstroemie: ambra, giallo, rosso, arancione, ocra che mostrano le tonalità più brillanti soprattutto nelle giornate di sole. Uno spettacolo che conquista gli appassionati della natura in ogni angolo del Parco, grazie anche ai carpini neri, bianchi e ai ginkgo biloba.

Tocchi di colore differenti invece li mostrano le centinaia di piante annuali, rifiorenti fino ad ottobre: decine di dalie di diverse forme e varietà, tagetes, zinnie e molte altre accompagnano i visitatori del Parco per una passeggiata fiorita lunga quasi un chilometro sul Viale delle Aiuole Fiorite. Mentre il famoso Viale delle Rose (immagine simbolo del Parco) ospita 30.000 selezionatissime rose in due varietà, che si possono ammirare anche in questa stagione.

D’altra parte punti di interesse caratteristici come la Passeggiata Panoramica, il Labirinto, i 18 laghetti assumono un aspetto diverso, ma altrettanto affascinante che cattura l’attenzione di chi si diletta con l’obiettivo fotografico.

Dal 23 settembre 2019 ha preso il via il Contest Fotografico dedicato all’autunno! Partecipare alla sesta edizione è semplicissimo e alla portata di tutti; basterà inviare due immagini autunnali del Parco (peso massimo 2 MB ciascuna e formato jpg) entro il 10 novembre 2019.

Potrete sbizzarrirvi tra i soggetti vivaci di questa romantica stagione: antichi boschi che si tingono di caldi colori, grandi fioriture come quella delle dalie che trasformano l’autunno in una seconda primavera, incantevoli vedute dell'Eremo e del Castelletto nella cornice del Giardino. In palio c’è l’Abbonamento Stagionale del Parco Giardino Sigurtà per la stagione 2020. Per partecipare: http://www.sigurta.it/contest-autunno

