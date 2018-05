Ultima data della stagione di musica di Fucina Culturale Machiavelli: "Il Telefono" di Menotti

Sabato 19 maggio ore 21 andrà in scena nel teatro di via Madonna del Terraglio l'ultimo appuntamento della stagione di musica #PaesaggiSonori, ma sarà anche la prima volta che l'opera, in questo caso un atto unico, farà il suo ingresso in Fucina Culturale Machiavelli.

"Il Telefono" di Gian Carlo Menotti, andato in scena per la prima volta a New York il 18 febbraio 1947, è un'opera attualissima, che presenta l'ironia che contraddistingue il compositore italo americano. La trama è riportata ai giorni nostri, e al generico “telefono” si affianca lo smartphone: Ben (il baritono Dario Giorgelè) vuole chiedere la mano di Lucy (il soprano Sara Ricci), una fashion blogger ripresa mentre lavora nel suo studio fotografico, ma ogni volta che lui tenta di parlarle viene interrotto dalle continue telefonate di lei. Lo smartphone è lo strumento del suo lavoro, e filtro attraverso cui entrare a far parte della sua realtà patinata. Un commento contemporaneo a come la tecnologia può complicare le dinamiche interpersonali, in special modo di coppia.

Con Orchestra Machiavelli e la direzione di Sergio Baietta, l'opera ha la regia di Sara Meneghetti: “L'attualità di quest'opera di metà Novecento ci è sembrata da subito evidentissima, forse più di quanto lo stesso Menotti avrebbe mai immaginato. Nell'opera, il telefono – oggi smartphone – non è più strumento di comunicazione, ma di incomunicabilità, di solitudine. Nella trasposizione registica che ha come protagonisti i musicisti dell'Orchestra Machiavelli e il cast di Scena Machiavelli lo smartphone diventa lo strumento con il quale la fashion blogger Lucy costruisce la propria identità, cercando di ottenere il maggior numero di follower possibile ma dimenticandosi del proprio partner Ben”.

Con la partecipazione degli attori di Scena Machiavelli, Sabrina Carletti e Stefano Zanelli.

Biglietto intero €13, under 30 e over 65 €10, conservatorio €8; disabili con accompagnatore, omaggio+ridotto.

Biglietti disponibili da Boxoffice, www.boxofficelive.it in via Pallone, 16 e presso il teatro di Fucina Culturale Machiavelli a partire da un'ora prima dello spettacolo. Per info: biglietteria.fcm@gmail.com, 3487663693 e www.fucinaculturalemachiavelli.com.

Con il patrocinio del Comune di Verona (Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche giovanili) e il sostegno di Fondazione Cariverona, Fondazione Giorgio Zanotto e AGSM. Sponsor Enosocial e media partner Carnet Verona e Salmon Magazine.