Conoscere la Bassa: visita guidata alla (ri)scoperta di Zevio con l’associazione La Pianura Cultura

L’Associazione La Pianura Cultura prosegue nell’organizzare le visite culturali nel nostro territorio del Basso Veronese: domenica 27 maggio. "Viviamo la Bassa" ci dà appuntamento a Zevio.

Sarà l’occasione per gli appassionati per ri-scoprire la gioia della bellezza artistica del Basso veronese, in visita al Castello Visconteo o Villa Sagramoso, di origine militare. Visiteremo poi le Corti padronali, rievocando la divina Maria Callas che ha vissuto con il marito Giovan Battista Meneghini in una villa a Zevio, in un ambiente tranquillo e sereno. Qui i concittadini si fermavano ai cancelli per sentirla cantare con la sua limpida e meravigliosa voce da soprano.

Quando le tournèe la lasciavano libera, qui Maria si dedicava alla cucina: pearà, risotto al tastasal, pastissada. Col marito passeggiava fino al bar Sport in piazza Santa Toscana e al bar Commercio in piazza G. Marconi. Nella villa è stata istituita la Fondazione Maria Callas, conmemorabilia della cantante curati dal suo fan, Giancarlo Tanzi. E’ una collezione di centinaia di ritratti, dischi, riviste e vestiti.

I relatori della visita a Zevio saranno il dr. Gianpietro Penazzo e il prof. Renzo Piglialepre.

Il ritrovo è alle ore 15.30 al centro culturale in Piazza Santa Toscana, fronte Chiesa parrocchiale.

La visita a Zevio è organizzata da Associazione Culturale La Pianura Cultura, Associazione Culturale Armida di Carpanea - Centro Studi e Ricerche, Comune di Zevio – Assessorato alla Cultura, e col patrocinio di Provincia di Verona e Città di Oppeano, Ente Capofila, Conoscere il territorio, alla scoperta di Zevio fa parte del progetto culturale Viviamo la Bassa – Itinerari per conoscere la Bassa Veronese.

Per info ed iscrizioni: ufficiostampalapianura@gmail. com e cell. 333 2510947/335 6215921/373 7346540.

L’ingresso a tutte le visite è libero.