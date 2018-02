Conoscere Eurasia: il cinema russo ancora protagonista in Gran Guardia

Sarà il pluripremiato “Vivere” il prossimo protagonista di “Incontri con la cultura russa”, il cineforum giunto alla 9^ edizione dedicato alle grandi pellicole russe in proiezione ogni lunedì fino al 19 marzo al palazzo della Gran Guardia. L’appuntamento con “Vivere” (2012), il secondo film del giovane regista e drammaturgo Vasilij Sigarev, è per lunedì 5 febbraio (sala convegni, terzo piano ore 20.30; ingresso gratuito). Sigarev affronta, in provocatorio contrasto con il titolo, il tema della morte e della sofferenza data dalla perdita delle persone care.

Lo fa intrecciando tre storie diverse e giostrando una narrazione ad alto contenuto emotivo, fatta di riprese in soggettiva e aperture oniriche, sullo sfondo di una provincia russa degradata e avvolta dall’inverno. Un gioco cinematografico complesso, ma sviluppato con grande abilità, che è valso alla pellicola i premi per la miglior direzione e la miglior cinematografia, nonché il premio della Guild of Russian Film Scholars and Film Critics, al Kinotavr Festival di Sochi nel 2012.

Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il cineforum è curato dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame, che ha selezionato le 10 pellicole più emblematiche dell’ultimo decennio del cinema russo.