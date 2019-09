A Peschiera del Garda il "Congresso e Festival italiani di Yoga della Risata"

Si pratica nelle aziende, passando per la scuola e la famiglia, fino ai contesti socio-sanitari, coinvolgendo ad esempio anziani, malati di Alzheimer, persone disabili, pazienti oncologici, utenti psichiatrici, detenuti, e in tutte le situazioni in cui c’è un gruppo. È questo l’enorme valore di benessere individuale, relazionale e terapeutico dello Yoga della Risata, pratica in cui si ride per scelta a cui saranno dedicati il Congresso e Festival italiani 2019, previsti dal 10 al 13 ottobre al Parc Hotel di Peschiera del Garda (VR).

Sarà l’appuntamento dell’anno con la gioia, un’occasione unica di formazione e condivisione di aggiornamenti e buone pratiche, aperta a tutti e con la possibilità di partecipare anche a una sola giornata, che vedrà come ospiti speciali i fondatori della rivoluzionaria disciplina, il medico indiano Dottor Madan Kataria e sua moglie Madhuri.

In programma oltre 40 speech e workshop pratici e poi risate, giochi e laughter dance, coreografica cerimonia d’apertura, Funny Night. Inoltre, saranno tre gli interventi del Dottor Madan Kataria: il primo su come portare la risata nella vita di ogni giorno; il secondo su intelligenza emotiva e Yoga della Risata, tema affrontato per la prima volta in Italia; il terzo sui 25 anni del movimento, che saranno celebrati nel 2020, considerando che il primo Club della Risata nacque il 13 marzo 1995 in un parco pubblico di Mumbai.

L’evento è organizzato dalla Master Trainer Lara Lucaccioni, in collaborazione con l’Associazione YoRido, con la main sponsorship di Gate-away.com, il Portale Immobiliare per l’Estero, che ha scelto lo Yoga della Risata come strumento di team building nella propria azienda, e la media partnership di iO Donna, il femminile del Corriere della Sera. Una presenza importante, inoltre, sarà quella della Lega del Filo d'Oro - ONLUS, che condividerà i propri progetti a sostegno delle persone sordocieche e con altri gravi disabilità e l'iniziativa "Adotta un Mondo di SI".

Al Congresso e Festival saranno presenti i maggiori esponenti italiani e stranieri della disciplina, accompagnati da importanti esperti esterni. Tra i relatori, lo scrittore e giornalista Stefano Davide Bettera; Sandro Formica, docente di fama internazionale esperto in Scienza della Felicità; Simone Rossi, General Manager di Gate-Away.com; la pedagogista tedesca Sigrid Loos, esperta di brain gym e giochi cooperativi; il belga Geert Van De Vijver, Coach di risata, Teacher e Ambasciatore di di Yoga della Risata, protagonista di un famoso spot della Coca Cola; il russo Dmitriy Efimov, altro Teacher e Ambasciatore di di Yoga della Risata; il giornalista svizzero, Leader e Ambasciatore di Yoga della Risata Vijay Kumar Singh.

Lo Yoga della Risata è una disciplina rivoluzionaria, semplice ed economica, che si pratica anche da soli ma la cui forza principale è data dal gruppo. È nata nel 1995 dall’intuizione unica che si può ridere senza l’ausilio di comicità portando invece il corpo a farlo per scelta, combinando tecniche di respirazione profonda proprie dello yoga a esercizi di risate diaframmatiche. È stato infatti scientificamente provato che il nostro cervello non distingue una risata vera da una autoindotta, per cui dopo 10-15 minuti si producono gli stessi innumerevoli benefici, inoltre, per l’effetto contagio dei neuroni specchio dovuti al contatto visivo e della giocosità sperimentata durante la sessione, la risata finisce per divenire liberatoria, spontanea e contagiosa. E’ una pratica che oggi coinvolge più di 3 milioni di persone in oltre 106 Paesi con migliaia di Club della Risata gratuiti, che ne sono il cuore, di cui oltre 400 solo in Italia (elenco geolocalizzato). Sono invece oltre 30 le ricerche scientifiche che in tutto il mondo ne provano i benefici.

«Mi sento benedetto per come lo Yoga della Risata stia facendo la differenza nella vita di così tante persone anche in Italia, come testimonia l’enorme interesse che si è creato intorno a questo Congresso – ha dichiarato Madan Kataria - È un’occasione di formazione e condivisione unica nel suo genere, anche per chi è ancora estraneo alla pratica. Da parte mia, tre i momenti che condividerò con tutti i partecipanti: il primo sarà interamente dedicato a quei suggerimenti per portare la pratica nella vita di ogni giorno, anche nei momenti difficili, sperimentando così lo spirito interiore della risata; nel secondo, per la prima volta in Italia, parlerò di come lo Yoga della Risata possa favorire l’intelligenza emotiva, ossia l’abilità di esprimere le emozioni nel giusto modo, così da essere in pace e armonia; nel terzo parlerò del futuro del movimento, considerando che nel 2020 ne saranno celebrati i 25 anni».

Ridendo per più 10 minuti di fila come si fa in questa pratica si produce una straordinaria biochimica del benessere, dall’effetto antidepressivo e ansiolitico. Aumentano inoltre la respirazione e l’ossigeno che arriva ai tessuti e quindi l’energia, si rinforzano le difese immunitarie, diminuisce la pressione, si allevia il dolore, si potenziano l’intelligenza emotiva e la resilienza. I benefici ottenuti sono talmente numerosi che questa disciplina può essere usata come terapia, come dimostrano le numerose pratiche di successo e ricerche al riguardo.

Tra i benefici accertati dalla letteratura scientifica si citano: abbassamento dello stress e aumento dell’autoefficacia sul posto di lavoro (Bangalore 2006 https://bit.ly/2uTkrnQ; Stati Uniti 2007 http://bit.ly/2kjOGTL); abbassamento del cortisolo, l’ormone dello stress, dopo una sola sessione (Giappone pubb. 2018 http://bit.ly/2Greo0K); abbassamento della pressione sanguigna (Giappone pubb. 2011, https://cnn.it/2XEuauJ); India, pubb. 2017 http://bit.ly/2lHqCKG) prevenzione dell’invecchiamento (Stati Uniti pubb 2016, http://bit.ly/2PiAPbd) e miglioramento delle condizioni di salute degli anziani (tantissimi gli studi al riguardo, da citare ad esempio Giappone, pubb. 2012 http://bit.ly/2CarM9n) contrasto della depressione geriatrica, al pari dell’esercizio fisico (Iran pubbl. 2010 https://bit.ly/2uUgQ8O), e nella popolazione attiva come terapia aggiuntiva (Hong Kong, pubbl. 2019 http://bit.ly/2jZv2Mq); miglioramento delle condizioni psicologiche delle persone malate di cancro (Corea del Sud pubb. 2015 http://bit.ly/2kppFqj), anche prima di sottoporsi a chemioterapia (Iran, pubb. 2014 http://bit.ly/2lD6LMR)

Per maggiori informazioni sul Congresso: https://congressoyogadellarisata.it/