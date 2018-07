A Verona la mostra "Confronti", personale dell'artista Marta Bonaventura

Manufatto (via Oberdan, 14 a Verona) presenta dal 21 al 29 luglio la mostra personale "Confronti", a cura di Alisia Viola. L’esposizione ha lo scopo di mettere in luce opere astratte e i collage inediti dell’artista Marta Bonaventura. La sua opera si pone al confine tra varie forme espressive, attraverso la sperimentazione di linguaggi diversi.

Un'esposizione che attraverso una trentina di opere, pone l’attenzione sulle campiture piatte e i colori contrastanti dell'arte astratta e i vivaci combines della Pop Art. La ricerca verte soprattutto sulla stimolazione visiva dello spettatore, rimanendo quasi inconsapevolmente e intimamente coinvolti.

Stratificando carta, colla, foto, dischi, ricordi, pensieri, Marta Bonaventura riesce a dare vita agli oggetti di uso quotidiano, trasformandoli in intriganti opere d'arte. Nel suo lavoro non esiste un dritto e un rovescio, un bianco e un nero, ma un accumulo di pensieri che trasformandosi prendono un loro senso.

BIOGRAFIA

Marta Bonaventura, nasce nel 1982 a Dolo, in provincia di Venezia. Fin da piccola manifesta grande interesse per i colori, i collage, l'astratto e la Pop Art. Espone i suoi lavori con ottimo successo sin dal 2006 in numerose mostre e fiere d’arte di carattere nazionale e internazionale.

In questi anni ha inoltre partecipato a selezionate mostre personali in gallerie d'arte italiane e ha avuto l'occasione di esporre anche in Australia, a Melbourne, facendo parte di una personale interamente a lei dedicata.

www.marta-bonaventura.com

Ingresso libero