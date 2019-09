Poesia e arti figurative, incontri ai confini della parola

"Ai confini della parola" nasce da un'idea della poetessa veronese Serena Vestene di mettere in relazione la poesia con diverse arti fugurative per carpirne il rapporto nel processo creativo. Ogni sabato un'artista diversa, partendo dalla propria esperienza, metterà in evidenza il rapporto che può nascere con l'arte figurativa prescelta e che diventa importante per chi ha fatto della parola poetica la sua luce interiore principale: 5 percorsi, 5 viaggi diversi, 5 poetesse che si metteranno a confronto con ciò che nasce "ai confini della parola" e diventa immagine.

Cinque momenti di ascolto in cui interagire e dialogare di volta in volta con una delle poetesse, scoprendo magari qualche affinità, trovando qualcosa di se stessi in queste visioni, o perché no, anche solo un'occasione per arricchirsi di nuovi contenuti.

Gli incontri, tranne il primo in cui sarà protagonista la stessa poetessa ideatrice e organizzatrice della rassegna Serena Vestene e che si terrà in una forma di reading musicale scenografico insieme all'attrice Isabella Dilavello e all'arpa celtica di Vittoria Bevilacqua, saranno presentati dalla stessa Serena e saranno allietati da un accompagamento musicale.

Il calendario

28 settembre : "L'ALTROVE" - suggestioni poetico-pittoriche con Serena Vestene (poetessa e pittrice), Isabella Dilavello (attrice) e Vittoria Bevilacqua (arpista)

5 ottobre: "COSI" - collage tra parole e immagini con Miriam Bruni (poetessa e fotografa) e Renato Martinelli (chitarrista cantautore)

12 ottobre : "GIAPPONE BIANCO" - poesia e fotografia di un viaggio nipponico con Paola Casulli (poetessa e fotografa) e musiche originali dal Giappone

19 ottobre : "IL SOGNO" - tra cristalli e poesia con Marisa Tumicelli (poetessa e scultrice) e il duo musical teatrale dei "Poeticanti" Paolo Provasi e Roberta Turconi

26 ottobre : "CC CUBA & COLLI" - poesia e pittura di una caraibica a Bologna con Yuleisy Cruz Lezcano (poetessa e pittrice) e Edoardo Michelozzi (chitarrista e cantautore)

Le opere di tutte le artiste rimarrano in mostra per tutta la durata della rassegna che si terrà presso il Red Zone Art Bar in piazza della Pieve nel Borgo di San Giorgio di Valpolicella (Sant'Ambrogio di Valpolicella - VR).

Informazioni e contatti

L'orario è sempre alle ore 18 per tutti gli incontri.

Ingresso libero