Conferenza quartiere attivo di Avis Borgo Venezia

I gruppi Avis Rionali Borgo Venezia - Borgo Trieste - Aziendale ex Mondadori, in collaborazione con la 6a Circoscrizione, organizza una conferenza gratuita sulla storia dei Quartieri in cui trova sede (Borgo Venezia, Borgo Trieste, Biondella, Santa Croce, San Felice Extra), gestita dall'Associazione Aps Quartiere Attivo.

Siete invitati giovedì 14 marzo alle ore 20.30 al Centro Civico N. Tommasoli in Via L. Perini 7 a Santa Croce.

Per maggiori informazioni 3280665146, infoquartiereattivo@gmail.com, avisbarana@gmail.com o sulle rispettive pagine Facebook. Vi aspettiamo!