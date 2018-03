Conferenza con proiezioni alla scoperta della Mongolia

Conferenza con proiezioni sulla Mongolia: “La presentazione è divisa in parti. La prima tratta il paese in generale, nelle sue peculiarità geografiche la seconda tratta dell’abitazione dei nomadi, la Ger(si pronuncia Gher), storia, struttura e divisione degli spazi interni. La terza dei mongoli, del loro stile di vita nomade. La quarta del festival del Naadam, che si tiene a luglio e dello svolgimento dei tre giochi virili, corsa dei cavalla, lotta, tiro dell’arco. La quinta le peculiarità dei monasteri bhuddisti della Mongolia, influenzati nella loro architettura, sia dal Tibet, che dai mancesi, ma capace di svilupparne una propria. La sesta è ultima, è una carrellata delle differenze e ricchezze paesaggistiche del paese.”

Alfredo Savino si è laureato in Storia Medioevale con una tesi sul frate francescano Giovanni da Pian di Carpine che nel 1245 andò in Mongolia in veste di legato pontificio; si è dedicato alla diffusione della cultura e della storia mongola in Italia per conto dell’associazione culturale Soyombo attraverso mostre etnografiche e conferenze. Ha iniziato l’esplorazione fisica del paese nel 1998 vagabondando per due mesi e mezzo nelle regioni dell’ovest e, due anni dopo, nella parte orientale.

Nel 2006 è stato invitato al congresso internazionale dei mongolisti a Ulaanbataar per esporre la sua tesi in occasione delle celebrazioni svoltesi per l’ottocentenario della fondazione dell’impero mongolo. Tra il 2014 ed il 2016, quando è poi stata aperta l’Ambasciata dell’Italia a Ulaanbaatar, è anche stato Console Onorario italiano. Alfredo è costantemente attivo nello studio della cultura mongola e dal 2006 collabora con Amitaba per creare dei percorsi che consentano un vero incontro con la magia del mondo che lui ama; attualmente risiede ad Ulaanbaatar.