A Palazzo Erbisti la conferenza "THF/ problem Solving"

Continua il ciclo di conferenze promosse dal progetto Technology of the Human Factor (THF), per illuminare idee e cultura e disseminarli attraverso importanti contributi di studiosi in varie discipline. Tutti riguardanti l’universo dell’essere umano. Roberta Prato Previde parlerà di Problem Solving orientato alla persone e alle organizzazioni. Roberta Prato Previde e’ Business & Executive Coach e Consulente di Managment. Da oltre vent’anni svolge attività di consulenza e formazione sui comportamenti organizzativi.

«Tutto ciò che si può con poco invano viene fatto con molto» (Guglielmo da Occam). Il rasoio di Occam rappresenta uno dei principi cardine del Problem Solving strategico: l’idea che sposa è ottenere la soluzione di problemi anche estremamente complessi, mediante una procedura semplice ed economica, cercando di ridurre al minimo i costi esistenziali e materiali, per la persona o l’organizzazione.

Le Conferenze sono organizzate dal Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio Nardone, e dalla Dott.ssa Giulia Rinaldi, psicoterapeuta ufficiale del Centro e responsabile dello studio affiliato di Verona.

Conferenza 22 febbraio 2020 Verona, Palazzo Erbisti, ore 18, con Roberta Prato Previde.

Con il patrocinio del Comune di Verona.

Ingresso Gratuito fino a esaurimento posti