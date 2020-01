A Palazzo Erbisti la conferenza "La Paura delle Malattie"

Continua il ciclo di conferenze promosse dal progetto Technology of the Human Factor (THF), per illuminare idee e cultura e disseminarli attraverso importanti contributi di studiosi in varie discipline. Tutti riguardanti l’universo dell’essere umano. Alessandro Bartoletti , psicologo e psicoterapeuta Breve Strategico, esplorerà le ansie per la salute e le strategie più efficaci per superarle.

Il principio terapeutico per superare l’ipocondria consiate nel recuperare il contatto diretto con il proprio corpo, senza per questo sostituirsi al medico e alla medicina. E’ qui che la psicoterapia breve strategica può venirci in aiuto per sconfiggere la paura e riportare l’ansia entro un confine gestibile e non più patologico. Con le giuste strategie è infatti possibile superare la paura delle malattie e convivere con l’idea della morte...pur non essendo ancora in grado di risuscitare.

Le Conferenze sono organizzate dal Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio Nardone, e dalla Dott.ssa Giulia Rinaldi, psicoterapeuta ufficiale del Centro e responsabile dello studio affiliato di Verona.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Verona, 18 gennaio 2020 ore 18, Palazzo Erbisti, via Leoncino 6.

Con il patrocinio del Comune di Verona e dell’Ordine Psicologi del Veneto.